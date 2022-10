Bari-Ternana da record: primato stagionale di biglietti venduti

Bari-Ternana sarà una sfida da record: sono già 35.739 i biglietti venduti, quota abbonati inclusa, per la partita di questa sera, con fischio d'inizio alle 20.30 per l'anticipo dell'11^ giornata di Serie B. Superato il primato del campionato, fissato con Bari-Palermo 1-1 del 19 agosto (35.377). La curva nord del San Nicola è a un passo dal sold out e la possibilità che si sfiori quota 40mila spettatori al fischio d'inizio è più che concreta.

Nelle prime quattro partite giocate in casa nel campionato 2022/23 lo stadio San Nicola ha registrato già più di 100mila presenze. Per l'esattezza, 108mila e 998. Media di 27.250 tifosi a partita, ottava d'Italia. Nella notte tra terza e quarta in classifica della Serie B 2022/23, il tifo sarà intanto degno della Champions League, e quasi esclusivamente baresi. Da Terni, infatti, saranno 9 i tifosi che arriveranno in Puglia per supportare la squadra di Lucarelli.