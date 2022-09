Bari, ufficiale il rinnovo di Polito. De Laurentiis: “Sintonia assoluta”

Dopo la promozione in Serie B al primo anno, 6 punti nelle prime 4 giornate: il direttore sportivo Ciro Polito si è meritato così il rinnovo sino al 30 giugno 2024 del contratto con il Bari. Ad annunciare l'intesa il club biancorosso attraverso una nota ufficiale: "Il presidente Luigi De Laurentiis è lieto di comunicare che è stato raggiunto l'accordo con il direttore sportivo Ciro Polito per il prolungamento del contratto che legherà il dirigente campano alla Società biancorossa fino al giugno '24, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Dopo la splendida cavalcata della passata stagione, culminata con la riconquista della Serie B, il dirigente napoletano è pronto a sfidare la cadetteria".