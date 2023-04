Bari, Vicari: “Punti pesantissimi ora, continueremo con entusiasmo”

Intervenuto ai microfoni di TeleBari, Francesco Vicari si è espresso sulla prossima sfida di campionato Pisa-Bari: "Adesso ogni punto è pesantissimo. Non dobbiamo però dimenticarci del percorso fatto in stagione, continueremo a metterci entusiasmo senza caricarci troppo di pressioni. L'obiettivo è arrivare il più in alto possibile. Non so dove e se ci riusciremo, ma sono convinto che ce la metteremo tutta".