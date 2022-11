Benevento, Cannavaro: “Dopo l’abbraccio iniziale, io e Inzaghi saremo avversari”

”Ho visto bene i miei ragazzi in questi giorni. La sosta è stata importante perché ci ha consentito di lavorare con più tranquillità e di dimenticare la paura che ha caratterizzato la prima parte del nuovo percorso. Sarà una gara difficile e complessa quella del Granillo. La Reggina lo ha dimostrato anche con il Genoa di avere grandi potenzialità, attende e poi affonda il colpo vincente. Ritroverò Pippo Inzaghi che ha fatto molto bene a Benevento. Dopo i saluti e l’abbraccio iniziale saremo avversari per 90 minuti come è già accaduto con altri amici allenatori in queste settimane. Andiamo al Granillo a giocarci la gara a testa alta come sempre provando a fare punti importanti per il nostro cammino“.