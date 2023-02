Benevento, Cannavaro esonerato. Via anche il ds Foggia

Rivoluzione in casa Benevento

Rivoluzione al Benevento dopo il ko interno contro il Venezia che ha vinto 2-1. Il presidente Oreste Vigorito ha esonerato il tecnico Fabio Cannavaro che paga una lunga serie di risultati negativi. Oggi la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, ha fatto sprofondare i giallorossi al penultimo posto in classifica. Via anche il ds delle streghe Pasquale Foggia che aveva portato proprio Cannavaro. Il Benevento si trova in zona retrocessione e il pubblico contesta squadra e società.