Benevento, Cannavaro non porta la vittoria: tifosi rifiutano maglia Schiattarella

Secondo pareggio di fila per il Benevento ma anche quarta gara consecutiva senza vittorie. La squadra giallorossa fa fatica e nonostante il cambio di guida tecnica con l’arrivo in panchina di Fabio Cannavaro le cose non sono cambiate. Il tecnico napoletano, infatti, ancora non è riuscito a invertire la rotta di una squadra che resta in una zona problematica e in una posizione di classifica più vicina ai play out che ai play off.