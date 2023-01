Benevento, Cannavaro: “Perso per i soliti regali ma i ragazzi dato il massimo”

Il tecnico del Benevento, Fabio Cannavaro ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta interna contro il Genoa: “Nei primi 20 minuti il Genoa ha fatto meglio, poi noi siamo usciti bene nella ripresa. I ragazzi hanno dato tutto come avevo chiesto ma poi facciamo i soliti regali e perdiamo la partita. Dispiace che non raccogliamo i frutti del nostro lavoro visto che facciamo di tutto per ottenere i tre punti ma non ci riusciamo per alcuni errori. I tifosi non sono contenti ma anche noi non siamo felici, i ragazzi danno il massimo ma bisogna ragionare giornata per giornata, perdere così fa male e bisogna reagire. Solo con il lavoro usciremo da questa situazione"