Benevento, Cannavaro: “Siamo un gruppo fantastico. Ora vinciamo in casa”

"Ho un gruppo fantastico, stiamo lavorando tanto nonostante non sia un momento facile. Per me Parma è stata una tappa fondamentale della carriera, mi ha dato tanto e ci torno con affetto. Questa è una società importante, che ha fatto tanto nel calcio italiano e che merita di tornare in A il prima possibile. Mi è piaciuto lo spirito messo in campo. Hanno fatto quello che gli ho chiesto. Il Parma è una squadra forte ma siamo stati bravi a sfruttare i loro punti deboli. Dovevamo chiuderla prima, ma siamo stati bravi. Schiattarella e Glik? Ogni allenatore può avere le idee più belle del mondo, ma poi in campo ci vanno i calciatori. Appena recuperiamo qualche infortunato e la giusta condizione potremo toglierci soddisfazioni. E' un peccato non riuscire ad essere così belli anche in casa. Sono anni che faccio l'allenatore, mi sono sempre segnato tutte le cose positive dei miei allenatori, e ne ho avuti tanti importanti. A Benevento la situazione non è semplice, ma ci stiamo rialzando con tanto lavoro".