Benevento, Foggia: “Dimissioni Cannavaro mai prese in considerazione. Ai tifosi chiedo..:”

Sul pari ottenuto in campionato, Foggia ha detto: "Lo ritengo un passo in avanti rispetto alla scorsa settimana. Dal campo si aveva la sensazione di stare sempre in partita, soprattutto nel primo tempo quando è mancata l'ultima situazione per finalizzare. Faccio i complimenti al mister e alla squadra che hanno messo in campo tutto nonostante le difficoltà", le parole del ds riportate da Ottopagine.it -.