Benevento, Glik accoglie Cannavaro: “Ci ho parlato. Da lui posso imparare”

"Il Benevento Calcio è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di Responsabile tecnico della prima squadra al signor Fabio Cannavaro. Il tecnico verrà presentato alla stampa domani, giovedì 22 settembre, a partire dalle ore 17,00, presso Palazzo Paolo V di Benevento, con posti riservati. La manifestazione sarà trasmessa in diretta esclusiva sul canale 16 Ottochannel e in streaming su www.ottochannel.tv". Erano state queste le parole del Benevento per annunciare Fabio Cannavaro come nuovo allenatore. Adesso, dal ritiro della Nazionale polacca, ecco anche il "benvenuto" da parte di uno dei leader della squadra, Kamil Glik, impegnato appunto con la Polonia in Nations League.