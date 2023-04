Benevento-Spal, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Una sfida che dirà molto per la salvezza visto che Benevento e Spal sono in zona retrocessione

Benevento e Spal si incontrano lunedì 10 aprile alle 12:30, per il 32esimo turno di campionato. La sfida è valida per la più tipica lotta salvezza, con entrambe le formazioni che vanno alla ricerca disperata di punti per provare a rimanere in Serie B.