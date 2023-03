Benevento, Stellone: “Chiedo scusa a presidente e tifosi”

Ad una sfida carica di aspettative, il Benevento scivola in casa del Pisa con il deludente risultato di 2-0. La squadra allenata da Roberto Stellone puntava a vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione, ma la sconfitta sa ora di condanna. Il club giallorosso occupa la 18esima casella di Serie B, a tre punti dalla salvezza. "Una sconfitta che bricia tanto e mi sento di chiedere scusa al presidente e ai tifosi tutti, per il resto, come ho detto, parlerò con la squadra per questa gara non giocata all'altezza. Dobbiamo solo lavorare per uscire da questa situazione" ha affermato il tecnico al termine del match.