Benevento, Stellone si è dimesso dopo ko contro la Spal

Dopo il pesante ko interno contro la Spal, si è dimesso il tecnico del Benevento Roberto Stellone. Una sconfitta che probabilmente condannerà i giallorossi alla retrocessione quando mancano sei partite alla fine del campionato. Stellone subito dopo il match ha detto ai microfoni di Ottochannel: "Ho parlato con il presidente e gli ho detto che sono rammaricato per non essere riuscito a dare ciò che volevo alla squadra”, ha dichiarato il tecnico nel post gara. Sono mortificato. Abbiamo fallito anche questo appuntamento fondamentale per il nostro campionato. Chiedo scusa a tutti. Non sono riuscito a dare ciò che volevo, pur mettendoci il massimo dell'impegno. Ci tenevo tanto a fare bene per la piazza, per l'entusiasmo del presidente. Non ci sono riuscito, ho dato le mie dimissioni. Spero possano dare qualche scossa. Non penso di dare più qualcosa. Sono mortificato e chiedo scusa. Sono sicuro che i calciatori abbiano dato il massimo. Non siamo riusciti a migliorare. Spero la mia decisione possa dare una scossa".