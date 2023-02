Benevento, ufficiale: Stellone nuovo allenatore

Dopo l'esonero di Fabio Cannavaro il Benevento affida la panchina a Roberto Stellone. Questo il comunicato: La società Benevento Calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Roberto Stellone. Il tecnico romano arriva a Benevento accompagnato dal collaboratore tecnico Gennari Andrea, dal preparatore atletico Riela Lorenzo Alessandro e dal match analyst Carmelo Merenda. Il Vice di mister Stellone sarà Dagoberto Carbone, già allenatore del Settore giovanile giallorosso, promosso in prima squadra. La società porge a Mister Stellone e ai suoi collaboratori il più cordiale benvenuto augurando a tutti buon lavoro per la nuova avventura con il Club giallorosso. Il nuovo tecnico sarà a disposizione della stampa, venerdì 10 febbraio 2023, in occasione della Conferenza pre-gara prevista per le ore 12:10.