Bertagnoli sfonda dopo il buio e il Brescia supera il Como rimasto in 10

La terza giornata del campionato di Serie B va in archivio con la vittoria del Brescia a Como per 1-0. Pazzo primo tempo al Sinigaglia. Le squadre restano al buio per nove minuti e mezzo per problemi all'impianto di illuminazione. Arrigoni prende due gialli in 2 minuti e lascia il Como in inferiorità al 44'. Ne approfitta il Brescia che passa con Bertagnoli. L'arbitro concede un rigore al Como e poi lo annulla dopo 'On Field review'. Nel finale di recupero Cerri colpisce un palo. Nella ripresa assolto del Como con Fabregas in campo ma tanta sfortuna per i lariani che non sono riusciti a trovare il pareggio nonostante la mole di gioco. Vincono le Rondinelle che si portano a 6 punti. Il Como resta a 2.