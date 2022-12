Bisoli: “Una prova di grande coraggio contro il Frosinone”

Il tecnico del Sudtirol, Bisoli ha commentato il pareggio contro il Frosinone per 1-1: "Ringrazio i giocatori per quello che hanno fatto contro un bel Frosinone. Dispiace prendere gol a 10 secondi dalla fine ma forse dovevamo essere un po' più scaltri. Però sono felice perchè la squadra ha fatto una buona gara. Dodicesimo risultato positivo e mi sento di dire che giocato alla pari con la prima in classifica. Peccato perchè vincendo sognavamo per tre giorni. Adesso piedi per terra perchè l'obiettivo è di salvare il Sudtirol. Stiamo facendo qualcosa di straordinario ma ci sta che in un percorso di crescita si lasci qualcosa per strada. La sconfitta faccio fatica a digerirla e il pareggio lo accetto. Il Genoa prossimo avversario? E' la candidata numero uno per la Serie A, ma non so chi recuperiamo per Marassi visto che ci mancherà qualcuno ma andremo per fare risultato".