Brescia, Aglietti: “Contro un Palermo che sta bene mi accontento del pari”

Debutto con un pareggio del tecnico del Brescia Alfredo Aglietti. Il mister dei lombardi ha commentato ai microfoni di Sky dopo l'1-1 casalingo contro il Palermo. "Dispiace aver subito il pareggio dopo che siamo andati in vantaggio. In certi casi l'attenzione non deve calare visto che fatichiamo a segnare. Contro il Palermo salvo un buon primo tempo poi dopo il pareggio siamo calati fisicamente ed è subentrata un po' di preoccupazione. Dobbiamo accontentarci di questo punto, contro un Palermo che sta bene".