Brescia, avv. Fenoglio: “Reggina non ha pagato entro i termini, vicenda chiusa”

Il Brescia durante l'udienza al Consiglio di Stato ha puntato l'indice sulla instabilità economica della Reggina e sul mancato versamento entro i termini delle tasse. La sentenza arriverà domani ma intanto si susseguono gli interventi. Il Giornale di Brescia riporta le parole dell'avvocato del Brescia, Giacomo Fenoglio, «La vicenda è più semplice di quello che sembra degli atti. C’era una data entro la quale dovevano essere rispettate le scadenze. E la Reggina non lo ha fatto». Concetto ribadito anche dall'avvocato della Figc, che ha ricordato: «Le prescrizioni impartite dovevano essere rispettate entro il 20 giugno. La Reggina entro quella data doveva rispettare le scadenze». L'attesa ora è per la sentenza che, come detto, dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio di domani.