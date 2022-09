Brescia-Benevento, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:30 per la Serie B.

Brescia-Benevento si gioca questa sera, venerdì 16 settembre 2022 alle ore 20:30 per la sesta giornata di Serie B . Match molto interessante tra le Rondinelle e le Streghe che vogliono trovare punti preziosi per dare continuità al proprio campionato cadetto.

Per la sesta giornata di Serie B si affrontano, come detto, Brescia e Benevento. Padroni di casa sono in testa alla classifica, ma devono affrontare una squadra con grandi ambizioni e voglia di rilancio. Gli ospiti, infatti, arrivano dalla sconfitta casalinga contro il Cagliari e avranno grande desiderio di riscattarsi. Le Rondinelle, invece, sono in fiducia dopo la vittoria esterna sul campo del Modena. La classifica dice 12 punti per i padroni di casa, 7 per i rivali.