Brescia, Caracciolo: “Brunori lo vedo in difficoltà”

Il parere dell'ex attaccante del Brescia

Redazione ITASportPress

Il patron del Lumezzane ed ex attaccante del Brescia Andrea Caracciolo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport facendo un focus sulla classifica dei marcatori: «Io credo che Cheddira possa riprendere a segnare con regolarità. In una piazza come Bari, in una squadra di vertice, è più semplice segnare. E poi lui dal Mondiale tornerà molto motivato. Per gli altri, visti gli obiettivi si classifica, vedo più in difficoltà Brunori, mentre chi gioca per vincere come Coda e Lapadula penso che riuscirà a segnare di più».

Tra gli attaccanti chi le piace, per le sue caratteristiche, in questa B?

«Brunori mi piace, non è un centravanti classico alla Coda e Lapadula, visto che fa anche tanto movimento ed è veloce per attaccare la profondità. A me poi piace anche Pavoletti, mi sembra strano vederlo in B, è un giocatore fuori discussione. E un altro che mi piace molto è Torregrossa: se non avessero avuto infortuni, sarebbero stati ai primi posti della classifica marcatori».

E tra i giovani ha visto qualche elemento interessante?

«Bianchi del Brescia ogni volta che entra fa gol, non capisco perché non parta mai titolare. Però alla fine questo è sempre un campionato in cui sono gli attaccanti esperti a fare la differenza. Quindi alla fine, in cima alla classifica marcatori, ci saranno loro».