Brescia, Cellino vuole chiamare Cosmi: Clotet verso l’esonero

Situazione in bilico per il mister.

Il 4-0 subito dal Brescia dal Perugia potrebbe aver messo la parola fine al rapporto tra le Rondinelle e mister Clotet. Pare, infatti, che sia stata una notte di lavoro per il presidente Massimo Cellino . Il numero uno del club bresciano avrebbe avviato le trattative per il sostituto del mister. Il patron vorrebbe liberare Serse Cosmi dal contratto che lo lega al Rijeka fino al 30 giugno 2024. Da quanto sembr, la società croata è disposta a lasciar andare il tecnico, ma soltanto se qust'ultimo rinuncerà a una parte sostanziale dell'ingaggio che dovrebbe percepire.

La situazione in casa del Brescia è davvero grigia con 25 punti e la sedicesima posizione in classifica che non rispecchia le ambizioni della società. Tra le ipotesi per la panchina si erano susseguite diverse voci su Alfredo Aglietti che, nonostante sia sotto contratto con il club biancazzurro, è stato scartato. Stessa sorte anche per la soluzione interna e la possibile promozione di Davide Possanzini dalla Primavera. Cellino vorrebbe solo Cosmi.