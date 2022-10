Brescia, Clotet: “Il Genoa ha qualità superiore a tutti. Dovremo dare il 120%”

"Penso che l’avversario, il Genoa abbia i suoi punti di forza, noi i nostri. Certo, il Genoa ha qualità e intensità superiori a tutte le squadre della Lega. Noi dobbiamo dare il 120% e che gli episodi girino a nostro favore. Il Genoa si gioca la testa della classifica. La partita in cui abbiamo commesso il maggior numero di errori individuali è stata Cagliari. La squadra contro lo Spezia ha ritrovato la sua strada. L’unico modo per vincere è attaccare: avessimo raddoppiato contro il Venezia, il risultato finale sarebbe stato differente. Noi abbiamo giocato per vincere questo è l’importante. Il Genoa ha saputo fare un programma rispetto allo scorso anno, la squadra è pronta per vincere. L’allenatore ha tanti giocatori che conosce e questo è stato un vantaggio rispetto alle altre. Io ho seguito Blessin, in Belgio ha fatto un percorso con molti giocatori giovani. Io studio la scuola tedesca mi piace la voglia di lanciare i giovani e il calcio ad alta intensità. In questa partita avremo diverse difficoltà. Noi dovremo fare bene affinché tutti gli episodi girino in nostro favore. Contro la capolista dobbiamo fare il massimo".