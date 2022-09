Brescia come un treno: al 93′ batte il Benevento e sale in vetta

Nell'anticipo della 6a giornata di Serie B, il Brescia supera in casa il Benevento. Un gol di Bianchi, il terzo stagionale, in pieno recupero regala ai lombardi la vittoria sui campani e il primato in classifica di serie B dopo l'anticipo della sesta giornata. Una partita molto equilibrata e con poche occasioni da gol. Per la squadra di Clotet si tratta del quinto successo in sei partite (unica sconfitta a Frosinone). Per il Benevento è la terza sconfitta, la prima in trasferta dopo quelle subite in casa con Cosenza e Cagliari.