Brescia, ultima vittoria a novembre e contestazione a Cellino: cosa succede

Un corteo che è partito da piazzale dell’Iveco ed è arrivato alla sede del club in via Solferino e che ha mobilitato circa mille tifosi bresciani. Quest'ultimi hanno invitato Cellino ad andarsene. Oltre ai classici striscioni “Cellino Vattene” ne sono stati esposti altri due che recitavano: “Cellino: Serie B o Serie C l’importante è che tu sia via da qui” e “Cellino sei tu la mediocrità. Senza visione né futuro come la tua società”.