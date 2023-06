Brescia-Cosenza, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 20:30 per il ritorno del playout Serie B. Al Rigamonti sfida tra Brescia e Cosenza.

Brescia-Cosenza playout Serie B . Si gioca oggi, giovedì 1 giugno 2023 alle ore 20:30 la sfida di ritorno decisiva per la permanenza di una delle due squadre in cadetteria. Chi perde nel doppio confronto, infatti, scenderà in Lega Pro. Si parte dall'1-0 del Cosenza dell'andata .

Brescia-Cosenza, le ultime

Tutto esaurito al Rigamonti dove il pubblico proverà a fare la differenza e spingere le Rondinelle nell'impresa di ribaltare il risultato dell'andata. Per i padroni di casa del Bresciadi Gastaldello spazio a Andrenacci in porta, Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti in difesa. Bisoli, Labojko, Bjorkengren a centrocampo. Saranno, invece, Listkowski e Rodriguez a supportare Ayè in avanti.