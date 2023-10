Brescia, dagli USA un nuovo interesse per l’acquisizione del club: i dettagli

Secondo quanto riportato dal portale BresciaOggi, ci sarebbe un nuovo gruppo americano che ha mostrato interesse verso l'acquisto del Brescia. Come spiegato dalla piattaforma locale, sarebbe un gruppo "dalla provata solidità economica, specializzata nella gestione di club di medio livello e già presente in Europa, ma non ancora in Italia". Un profilo importante dunque, che apre scenari interessanti per il futuro del calcio a Brescia.

Brescia, USA ma non solo: l'ipotesi locale per il futuro del club

Come spiegato ancora dal sito BresciaOggi, il prezzo fissato per l'acquisizione del club lombardo sarebbe di circa 20-25 milioni di euro. Tuttavia, a questo prezzo c'è da escludere quello del centro sportivo Trobole-Casaglia. Inoltre, viene ribadito di come - da parte dell'attuale presidente del Brescia Massimo Cellino - ci sia la totale disponibilità a vendere il 100% delle quote dello storico club lombardo, con un grande passato in Serie A. Inoltre, allo scenario statunitense va anche evidenziato quello locale, con una serie di imprenditori di Brescia che sarebbero da tempo interessati al club. Tuttavia, come spiegato, la loro posizione sarebbe diversa da quella degli americani. Gli imprenditori locali infatti, vorrebbero affiancarsi ad un azionista di maggioranza.