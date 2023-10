Questa sera è andata in scena la 9a giornata d'andata di Serie B, l'ultima prima della sosta per le Nazionali. Ad aprire il sipario è stato l'anticipo tra Brescia e Feralpisalò, un derby lombardo tra due formazioni per certi verse entrambe neopromosse. Al Rigamonti è finita in parità 1-1 con gli ospiti in vantaggio con La Mantia al 13' poi la risposta di Moncini al 90'. Due ex compagni della Spal la scorsa stagione entrambi in gol questa sera.