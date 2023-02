Brescia, esonerato Clotet squadra a Possanzini

Secondo esonero nella stessa stagione per il tecnico del Brescia Pep Clotet. L'allenatore spagnolo dopo la sconfitta di Perugia per 4-0 è stato sollevato dall'incarico dal presidente Massimo Cellino. Al posto di Clotet c'è adesso Davide Possanzini che è il terzo allenatore della stagione visto che anche Alfredo Aglietti ha guidato la squadra dopo il primo esonero di Clotet successivamente richiamato da Cellino. Il Brescia attualmente è sedicesimo in Serie B e dunque in zona retrocessione. Questa la nota del club lombardo: Brescia Calcio comunica di aver sollevato Pep Clotet dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. L’allenamento di domani pomeriggio verrà diretto da Davide Possanzini.