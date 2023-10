Brescia-Feralpisalò, probabili formazioni e dove vederla in tv

Brescia-FeralpiSalò, dove vedere la partita

La sfida tra Brescia e FeralpiSalò, valida per la 9^ giornata del campionato di Serie B e in programma per venerdì 6 ottobre allo stadio "Rigamonti" di Brescia, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. DAZN invece, trasmetterà la gara di Serie B in streaming.