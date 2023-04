Brescia, Gastaldello: “A Ferrara non andiamo per il pareggio”

Al Mazza la Spal riceverà domani il Brescia, due squadre che lottano per la salvezza e che nel turno precedente di Serie B hanno vinto. Il tecnico delle Rondinelle, Daniele Gastaldello ha presentato così il match in conferenza stampa: «Andiamo a Ferrara per fare la nostra gara e certamente non per il pareggio. Vogliamo fare la partita ma nemmeno una sconfitta chiuderebbe il discorso salvezza, perché ci sono ancora cinque partite da giocare. È però vero che la gara di domani ha un peso specifico importante, perché i punti valgono doppio». ha concluso Gastaldello.