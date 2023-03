Brescia-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 14 per la sfida odierna di Serie B.

Redazione ITASportPress

Brescia-Genoa si gioca oggi, sabato 18 marzo 2023 alle ore 14 per la 30^ giornata del campionato di Serie B. Una sfida particolarmente delicata, specie per i padroni di casa che non attraversano un bel momento in campo e fuori. Discorso diverso per il Grifone di Gilardino, lanciatissimo e desideroso di tornare in Serie A.

Brescia-Genoa, le ultime 28 punti in classifica e ultimo posto, ad oggi, con la Spal, per il Brescia. Tre pareggi consecutivi per provare a rialzarsi ma ore serve il + 3. Compito non difficile per la squadra di Gastaldello che punterà su Ayé di punta con Rodriguez e Galazzi alle sue spalle.

Il Genoa, invece, senza Coda e Aramu punta su Gudmundsson e Puscas per ribadire la seconda posizione in classifica e, perché no, mettere pressione al Frosinone capolista. Gilardino schiererà i suoi col 3-5-2.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Brescia e Genoa, gara della 30^ giornata di Serie B, è in programma, come detto, oggi sabato 18 marzo, alle 14, allo stadio Rigamonti. La sfida del torneo cadetto tra Rondinelle e Grifone sarà trasmessa in diretta in tv su Sky. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app Sky Go in streaming.

Il match di campionato potrà essere visto anche su DAZN e Helbiz Live su dispositivi mobili come tablet, smartphone e pc.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Adorni, Papetti, Huard; Bisoli, van de Looi; Björkengren; Galazzi, Rodriguez; Ayé. All. Gastaldello.

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Haps; Gudmundsson, Puscas. All. Gilardino.