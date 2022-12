Brescia-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Allo stadio Rigamonti il match del 26 dicembre inizierà alle 12.30

Redazione ITASportPress

La 19^ giornata di Serie B si aprirà con il match Brescia-Palermo. Sulla panchina delle Rondinelle c'è Alfredo Aglietti che ha preso il posto dell'esonerato Pep Clotet. Il nuovo tecnico che ha guidato Rondinella, Sestese, Viareggio, Empoli, Novara, Entella, Ascoli, Verona, Chievo e Reggina, a Brescia ripartirà con il 4-3-1-2. Sulla panchina opposta c'è l'ex Eugenio Corini. Per il bagnolese da tecnico biancazzurro 40 in B, 19 in Serie A, 3 nei play-off e una in Coppa Italia.

Le probabili formazioni del match che inizierà lunedì 26 dicembre alle ore 12.30 allo stadio “Mario Rigamonti” di Brescia.

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Jallow, Papetti, Mangraviti, Huard; Bisoli, van de Looi, Galazzi; Moreo; Bianchi, Ayé. All. Aglietti

Indisponibili: Cistana, Bertagnoli Ndoj

Squalificati: Karacic, Adorni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Bettella (Lancini), Marconi, Sala; Segre, Stulac, Saric; Valente, Brunori, Di Mariano. All. Corini

Indisponibili: Elia, Buttaro, Crivello, Doda, Gomes

Squalificati: Nedelcearu

TV - Brescia-Palermo sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

SKY - La partita verrà trasmessa in diretta anche da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (canale 202 e 249 del satellite, Sky Sport (numero 251 del satellite). Per seguire in tv la sfida Brescia-Palermo si potrà inoltre scaricare su smart tv anche l'app di Helbiz Live: prima occorrerà acquistare uno dei pacchetti offerti e successivamente si potrà selezionare la gara in programmazione. -