Brescia, per il passaggio al gruppo Azeiron Cellino prende tempo

Per il passaggio del Brescia dalle mani di Massimo Cellino, agli olandesi di Azeiron se ne parlerà dopo Natale. Il patron delle Rondinelle è stanco e stavolta, ha intenzione di cedere la società. Finora la mossa più concreta è stata quella dell'azienda dell'intrattenimento digitale. Cellino spera che in Italia qualcuno si muova anche per far nascere una vera asta ma anche per lasciare il club in mani sicure. La società di Amsterdam che in Italia ha già mostrato la propria serietà acquisendo in poco tempo gli asset di Take Rate vuole consolidare la sua presenza nel settore italiano della pubblicità digitale. Il Brescia è una operazione volta in questo senso.