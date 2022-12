Brescia potrebbe diventare olandese. Cellino tratta con Azerion

Il Brescia potrebbe passare agli olandesi di Azerion, società che opera nel settore dell’intrattenimento e dei media digitali. C’è un dialogo aperto con l’attuale proprietà e il presidente Cellino tratta. Azerion - come scrive Brescia Oggi - ha manifestato il suo interesse via mail nella convinzione di poter trovare nel Brescia ciò che cerca adesso nel calcio italiano: una piazza ricca di prospettive per potersi radicare ancora di più e ancora meglio in un Paese in cui già è presente da tempo. Azerion non intende imboccare la strada di una trattativa-maratona. Niente tira e molla estenuanti nei piani del gruppo olandese, che anzi si aspetta una risposta significativa entro il 31 dicembre. Non bastano certo pochi giorni a chiudere un’operazione del genere e quindi in Olanda non si aspettano un «sì» o un «no» alla cessione in assoluto; ma la disponibilità a iniziare una trattativa con tutti i crismi, quello sì. Quanto può valere il Brescia? Le cifre ipotizzate ora si aggirano fra i 20 e i 25 milioni di euro senza il centro sportivo di Torbole.