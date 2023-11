Brescia: saltato Vecchi, Cellino punta D’Angelo. La situazione

Il Brescia punta Luca D'Angelo per la panchina: l'ex Pisa potrebbe essere il sostituto dell'esonerato Daniele Gastaldello

Il Brescia ha deciso di procedere con l'esonero di Daniele Gastaldello e affidare la panchina a un nuovo allenatore. Decisiva è stata la sconfitta contro il Palermo. La società lombarda, infatti, è reduce da quattro sconfitte consecutive e occupa, al momento, il quattordicesimo posto in classifica con soli 13 punti. Il primo nome era quello di Stefano Vecchi. Cellino, però, non ha trovato l'accordo con l'ex FeralpiSalò e ora punta Luca D'Angelo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella giornata di domani ci sarà un contatto telefonico tra le parti per provare a sbloccare la trattativa.