Dopo l’ufficialità della riammissione del Brescia Calcio in serie B con la pubblicazione del rigetto del ricorso della Reggina, arriva anche la nota di congratulazioni del Comune di Brescia. «Accolgo con grande piacere la notizia della riammissione del Brescia in serie B - si legge nel comunicato firmato dalla sindaca Laura Castelletti -. L’auspicio è che questa opportunità possa essere un nuovo punto di partenza per tutti, lasciando alle spalle le amarezze del passato e avviando una collaborazione costruttiva per il bene dei colori della nostra città. Auguro, quindi, al Brescia calcio e a chi ama questo sport di vivere una stagione ricca di soddisfazioni».