Brescia-Spal, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 15 per la sfida del campionato di Serie B.

Brescia-Spal si gioca oggi, domenica 27 novembre 2022 alle ore 15 per la 14^ giornata di Serie B. Gara molto importante per entrambe le formazioni che andranno a caccia dei tre punti.

Brescia-Spal, le ultime

Padroni di casa del Brescia a quota 20 punti all'attivo in classifica, ospiti che seguono a 15 ma con il desiderio e l'ambizione di accorciare le distanze dai primi. Nelle Rondinelle possibile l'impiego di Olzer con Aye e Moreo in avanti. L a squadra di De Rossi dovrebbe rispondere con Finotto e Moncini dall'inizio in attacco. "Dobbiamo avere grande consapevolezza dei nostri mezzi, ma anche grande consapevolezza di quella che è la classifica attuale e di quanto siano importanti i punti. Se devo dare un giudizio globale su questa rosa dico senza dubbio che è una squadra capace di stare tranquillamente nei playoff", alcune delle parole del mister dei ferraresi alla vigilia.