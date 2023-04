Brescia-Ternana, le probabili formazioni e dove vederla in tv

L'unica possibilità è vincere per il Brescia , il quale occupa l'ultima casella di Serie B. Per l'occasione, dunque, gli uomini di Gastaldello dovrebbero confermare il 4-3-2-1 formato dal quartetto Jallow, Cistana, Adorni e Mangraviti. Linea di centrocampo importante con Björkengren da mediano, e Bisoli-Ndoj da mezzala. Trequarti formata da Rodriguez e Listkowski, dietro al solo Ayé.

Le probabili formazioni e dove vederla

Le ambizioni sono alte e la speranza di agganciare una permanenza in Serie B in extremis, beh, potrebbe far trovare energie nuove alla squadra di Gastaldello. Il match tra Brescia e Ternana andrà in scena nella giornata odierna alle ore 15:00 e sarà trasmesso dall'emittente televisivo DAZN, ma anche da Sky tramite il canale dedicato SkyCalcio, e da Helbiz.