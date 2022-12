Brunori e Segre condannano il Cagliari: Palermo a -3 dai playoff

Una vittoria importantissima al Barbera per il Palermo che ha battuto in casa il Cagliari con il punteggio di 2-1. Gol di Brunori nel primo tempo poi di Segre nella ripresa e rete degli ospiti di Pavoletti nel finale. Un successo meritato per l'undici di mister Corini che ha creduto di portare a casa i tre punti contro un Cagliari disattento che sicuramente dopo la partita si separerà dal tecnico Liverani. Con questi tre punti il Palermo si porta a -3 dalla posizione playoff occupata dalla Ternana. Brunori con nove gol raggiunge Cheddira al vertice della classifica dei marcatori.