Brunori gela il Genoa che perde 1-0 a Palermo

Il Palermo ha vinto l'anticipo della quinta giornata di Serie B avendo battuto al "Barbera" il Genoa col punteggio di 1-0. Ha deciso il match l'attaccante Matteo Brunori che nella ripresa ha superato il portiere del Grifone con un perfetto tiro sul primo palo. Primo ko in questo campionato della squadra di Alexander Blessin che stasera ha avuto diverse occasioni nel primo tempo tutte fallite in modo clamoroso come quella di Ekuban. Genoa che non ha saputo sfruttare la qualità offensiva in una serata ricca di episodi e gol sprecati anche dalle punte rosanero. Il Palermo porta a casa una vittoria prestigiosa che le consente di migliorare la classifica. Brunori ha vinto la sfida con Coda che però ha servito due assist d'oro a Ekuban.