Cagliari-Ascoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera per l'anticipo di Serie B in campionato.

Redazione ITASportPress

Cagliari-Ascoli si gioca oggi, venerdì 10 marzo 2023 alle ore 20:30 per la 29esima giornata del campionato di Serie B. Da una parte i sardi di Ranieri, dall'altra gli uomini di Breda. Entrambe le formazioni cercano punti per il playoff.

Cagliari-Ascoli, le ultime Cagliari a quota 39 punti in classifica e reduce da quattro pareggi di fila. Ancora emergenza per Ranieri che dovrà rinunciare a Pavoletti in avanti e Kourfalidis in mezzo al campo. La formazione sarda dovrebbe affidarsi a Lapadula come unica punta e Mancosu alle sue spalle. Makoumbou e Deiola potrebbero essere i centrali in mezzo al campo con Nandez e Luvumbo che potrebbero essere schierati come esterni di centrocampo.

Ospiti dell'Ascoli che potranno contare sul rientro di Buchel davanti alla difesa. Non ci sarà Ciciretti ancora out per un guaio fisico. In attacco saranno Gondo e Forte a provare a dare problemi alla difesa dei rossoblù di casa.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Cagliari e Ascoli si giocherà, come detto, oggi venerdì 10 marzo 2023 alle ore 20:30 per la 29esima giornata di Serie B. Alla Unipol Domus, casa dei sardi, sarà l'arbitro Miele a dirigenre l'incontro.

La sfida del campionato di Serie B tra le due formazioni potrà essere vista in tv e in streaming in diverse modalità. Saranno DAZN, Sky (Sky Sport Calcio) ed Helbiz Live a trasmettere il match per gli appassionati. Per quanto riguarda lo streaming anche su Sky Go e NOW.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

Cagliari (4-4-1-1): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Dossena, Obert; Nandez, Deiola, Makoumbou, Luvumbo; Mancosu; Lapadula.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Donati, Botteghin, Simic, Giovane; Collocolo, Buchel, Caligara; Falzerano; Gondo, Forte.