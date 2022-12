Cagliari-Cosenza, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Ranieri oggi non sarà in panchina visto che assumerà l'incarico dal 1 gennaio 2023

La novità per il Cagliari che ospita oggi il Cosenza dopo l'esonero di Liverani, è la prima di Claudio Ranieri che però dall'1 gennaio 2023 assumerà la guida tecnica della prima squadra. Oggi in panchina ci sarà Roberto Muzzi. Gli isolani arrivano a questa sfida con la voglia di riscattare la sconfitta subita domenica scorsa sul campo del Palermo. C'è bisogno di punti visto che la zona playout è poco sotto di tre punti. Ma lo stesso discorso vale per i calabresi penultimi e con due sconfitte consecutive con Venezia e Ascoli. Calcio d'inizio alle 15.

TV - La partita Cagliari-Cosenza verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.