Cagliari, dopo Capozucca via anche Passetti

Cambiamenti in vista nel club rossoblù.

Non solo l' addio di Capozucca , il Cagliari dice addio anche al direttore generale Mario Passetti . La società sarda ha reso noto con un comunicato la fine del rapporto col dirigente.

Di seguito la nota apparsa sul sito dei sardi che, dopo 10 giornate di Serie B, si trovano a 14 punti in classifica al decimo posto:

Dal 2014 nell’organigramma e Direttore Generale dal 2017, il presidente Tommaso Giulini e tutto il Club gli rivolgono i più sentiti ringraziamenti per il grande contributo fornito in molteplici ambiti, garantendo costantemente dedizione e competenza per la crescita della Società.