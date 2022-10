Cagliari, esonerato il ds Capozucca

Dopo il ko contro l'Ascoli, salta il ds Capozucca come annuncia il club isolano. Il Cagliari Calcio comunica di avere sollevato Stefano Capozucca dal ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra. Il Club ringrazia il Direttore Capozucca per quanto fatto nel corso degli anni vissuti in Sardegna, augurandogli il meglio per il futuro professionale. In Serie B in classifica il Cagliari è decimo con 14 punti.