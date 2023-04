Cagliari-Frosinone, le probabili formazioni e dove vederla in tv

I padroni di casa del Cagliari sfidano i primi della classe del Frosinone . Per farlo, la squadra di Ranieri si affiderà ancora a Lapadula con Prelec in attacco. Mancosu agirà alle loro spalle. Nandez, Mokoumbou e Lella saranno i centrocampista mentre davanti a Radunovic agiranno Zappa, Obert, Dossena e Azzi.

Nei Ciociari di Grosso spazio a Insigne, Moro e Caso in attacco. In mezzo al campo agiranno, invece, Rohden, Mazzitelli, Boloca.

Probabili formazioni e dove vederla in tc

La partita tra Cagliari e Frosinone andrà in scena oggi, sabato 15 aprile 2023 alle ore 16:15 in casa dei sardi. Il match, valido per la 33esima giornata di Serie B, potrà essere seguito dai tifosi e appassionati in diretta tv e streaming con diverse emittenti.