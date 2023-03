Cagliari-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 20:30 per il match di Serie B.

Cagliari-Genoa si gioca oggi, mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 20:30 per il turno infrasettimanale di Serie B. Match importantissimo per entrambe le squadre che hanno ambizioni di promozione e di ritorno alla massima serie.

Cagliari-Genoa, le ultime Il Cagliari di mister Claudio Ranieri dovrebbe ritrovare Lapadula in attacco al quale sarà affiancato Luvumbo. Alle loro spalle Mancosu a dare fantasia e piedi buoni. Kourfalidis, Makoumbou e Rog incaricati di dirigere le azioni in mezzo al campo. A coordinare il pacchetto difensivo Radunovic in porta e leader Goldaniga, ex della gara, al centro.

Nel Genoa di Gilardino out Coda, toccherà a Puscas mettersi al centro dell'attacco con Gudmundsson e Jagiello leggermente più arretrati. Badelj dirigerà l'azione in mezzo al campo.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Cagliari-Genoa si disputerà, come detto, questa sera mercoledì 1 marzo 2023 nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara di Serie B è in programma alle ore 20.30.

Il big match odierno della cadetteria sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La partita verrà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky Sport (numero 251 del satellite). Per seguire in tv la sfida Cagliari-Genoa si potrà inoltre scaricare su smart tv anche l'app di Helbiz Live: in questo caso prima occorrerà acquistare uno dei pacchetti offerti e successivamente si potrà selezionare la gara in programmazione.

Le stesse tre emittenti daranno modo di seguire la gara in streaming.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Dossena, Obert; Kourfalidis, Makoumbou, Rog; Mancosu; Luvumbo, Lapadula.

GENOA (4-3-2-1): J. Martínez; Hefti, Bani, Dragusin, Haps; Frendrup, Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Jagiello; Puscas.