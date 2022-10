Cagliari, Liverani: “Contro il Genoa abbiamo fatto un’ottima gara difensiva”

Dopo lo 0-0 di Genova, il mister del Cagliari, Fabio Liverani commenta quanto fatto dai suoi sul campo del "Ferraris": "Abbiamo fatto un'ottima gara difensiva, sarà importante lavorare sull'equilibrio tra le due fasi. Col Venezia avevamo avuto una giornata negativa smarrendoci, oggi non abbiamo subito gol e dimostrato ancora una volta solidità come in precedenza. Dobbiamo migliorare in uscita con la prima giocata, lo spazio c'era, serve più pulizia tecnica perché altrimenti vai in sofferenza contro chiunque. Per vincere i campionati serve pazienza, i bilanci li faremo tra qualche mese".