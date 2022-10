Cagliari, Liverani: “Il Genoa è una squadra forte. Abbiamo una bella possibilità”

Vigilia di campionato per il Cagliari di Fabio Liverani . Queste le parole del tecnico degli isolani in vista del match di domani in casa del Genoa :

"Come ripartire dopo due sconfitte? Il giorno dopo c'è dispiacere e amarezza, ma la squadra l'ha smaltita in fretta e hanno fatto bene la settimana, con la volontà di riprendere un percorso che due partite fa era quello giusto. Sotto il profilo del sentire, fa parte del nostro mondo e mi tocca relativamente poco. Io mi confronto ogni giorno con la società e non ho vissuto questi giorni con ansia, ma non ho mai vissuto il mio lavoro con ansia. Il mio metro di giudizio è la squadra che lavora bene e non mi posso creare problemi. Dai momenti negativi se ne esce con più attenzione nei particolari. Domani, in uno stadio pieno e contro un Genoa che è una squadra forte, è una bella possibilità di scacciare via le nubi. Barreca e Rog stanno a Cagliari, purtroppo la settimana corta non ti permette di recuperare. In generale credo che abbiamo una squadra con un livello tecnico molto alto, Makoumbou e Viola possono essere un'idea. Il gesto tecnico si può migliorare sempre".