Cagliari-Modena, le probabili formazioni e dove vederla

Cagliari-Modena si gioca questa sera, venerdì 2 settembre 2022, per l'anticipo della quarta giornata di Serie B. In campo alle 20:30 le due formazioni che si daranno battaglia per trovare i tre punti utili ai fini della classifica.

Il Cagliari , tra le favorite di questa Serie B 2022-23, vanta 4 punti in classifica frutto di un pareggio, una vittoria e una sconfitta, arrivata nell'ultimo match di campionato contro la Spal. Modena che arriva invece da due k.o. e da una vittoria, ottenuta contro la Ternana nell'ultimo turno. Staremo a vedere come si comporteranno questa sera le squadre di Liverani e di Tesser, mister delle due formazioni.

La partita Cagliari-Modena si giocherà, come detto, oggi venerdì 2 settembre, alle ore 20:30 alla Unipol Domus, casa dei sardi. Il match, valido per la quarta giornata di campionato, sarà visibile su DAZN, Sky e Helbiz Live.

La gara di Cagliari verrà trasmessa in diretta su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv, su console come Xbox e PlayStation, oppure su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX. Come detto, il match potrà essere visto in diretta anche su Sky al canale Sky Sport Calcio (202 del satellite).