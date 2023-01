Cagliari, Ranieri: “Faremo di tutto per andare in A. C’è una cosa che vorrei fare”

Il tecnico è stato presentato ufficialmente dopo l'annuncio dell'arrivo in panchina.

Presentazione ufficiale per mister Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, arrivato in Sardegna dopo l'esonero di Liverani. Il mister è tornato in Sardegna ed è pronto a trascinare col suo entusiasmo tutta la piazza.

"Sono entusiasta di sedere ancora una volta sulla panchina del Cagliari. Dentro di me ho provato un maremoto tra i ricordi del passato. A un certo punto ho levato la parte egoistica, perché egoisticamente sapevo che Cagliari mi ha fatto diventare grande. Immaginate di arrivare in Serie C con mille dubbi a meno di 40 anni e poi fare una cavalcata inimmaginabile", le sue prime parole.

"Dentro di me sentivo quei 3 anni come un ricordo da portare in ogni squadra dove sono andato, specie nei momenti difficili. La forza di quell’esperienza mi ha spinto. Vi ricordate il girone d’andata in Serie A? Poi però ci siamo salvati in anticipo. Mi metteva paura il poter sporcare questi ricordi, perché nessuno sa come andrà a finire. Ma poi ho deciso di non essere egoista e di pensare solo al Cagliari. Mi ha scritto il figlio di Riva, la gente mi ha fatto capire quanto mi volevano [...]".

Un passaggio sulle ambizioni: "Serie A e classifica attuale? Chiaro che la classifica non mente e su in alto ci sono due lepri. Io vorrei prendere le due lepri. Non faccio promesse, riguardo alla promozione. Io per carattere voglio sempre tutto e subito. Ma partendo ad handicap io prometto solo lavoro e voglia. Non vedrete mai un Cagliari che si arrende a una sconfitta. Ho un contratto lungo perché voglio trovare il futuro del Cagliari attraverso i calciatori. Voglio tracciare una linea, ma per me il futuro è subito non tra 2 anni".

Ancora sulla sua competenza e su cosa vorrebbe subito fare nel Cagliari: "Porto tutte le conoscenze e darò tutto me stesso. Per quanto riguarda gli allenamenti ci sto pensando, e credo che sarà possibile. Penso anche a far entrare alcune volte i tifosi. Vorrei portare in giro la squadra per fare delle amichevoli qui vicino a Cagliari per andare a casa dei tifosi in settimana. Loro verranno allo stadio per supportarci e noi faremo lo stesso da loro. Se sarà possibile lo faremo", ha commentato Ranieri.